 حل الكنيست الإسرائيلي بعد الفشل في التوصل لاتفاق بشأن الميزانية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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حل الكنيست الإسرائيلي بعد الفشل في التوصل لاتفاق بشأن الميزانية

د ب أ
نشر في: الأربعاء 23 ديسمبر 2020 - 1:22 ص | آخر تحديث: الأربعاء 23 ديسمبر 2020 - 1:22 ص

تم حل الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) بعد أن فشلت الحكومة في التوصل إلى اتفاق بشأن ميزانية الدولة، مما يتجه بإسرائيل إلى رابع انتخابات خلال عامين ، ومن المتوقع إجراؤها في مارس.

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