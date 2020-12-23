حل الكنيست الإسرائيلي بعد الفشل في التوصل لاتفاق بشأن الميزانية

تم حل الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) بعد أن فشلت الحكومة في التوصل إلى اتفاق بشأن ميزانية الدولة، مما يتجه بإسرائيل إلى رابع انتخابات خلال عامين ، ومن المتوقع إجراؤها في مارس.