المغرب و إسرائيل و أمريكا توقع على إعلان مشترك

وقعت المغرب و إسرائيل و الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الثلاثاء، على إعلان ثلاثي مشترك في العاصمة الرباط على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها الوفدان الأمريكي و الإسرائيلي إلى المغرب على متن أول رحلة تجارية بين تل أبيب و الرباط.

وجاءالإعلان خلال مؤتمر صحفي مشترك بين ممثلي الدول الثلاث كشف فيه ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج عن إقامة علاقات دبلوماسية سلمية ودية وكاملة بين المغرب و إسرائيل لخدمة السلام في المنطقة و تعزيز الأمن الاقليمي.

وتضمن الإعلان الثلاثي المشترك ثلاثة محاور أولها الترخيص للرحلات الجوية المباشرة بين البلدين مع فتح حقوق استعمال المجال الجوي، وثانيها الاستئناف الفوري للاتصالات الرسمية الكاملة بين مسؤولي البلدين و إقامة علاقات أخوية و دبلوماسية كاملة، وثالثها تشجيع تعاون اقتصادي ديناميكي وخلاق و مواصلة العمل في مجال التجارة و المالية و الاستثمار وغيرها من القطاعات الأخرى.

وأوضح بوريطة أن المغرب و إسرائيل اتفقتا على إعادة فتح مكتبي الاتصال في الرباط و تل أبيب خلال الأسبوعين المقبلين.

كان الوفدان الأمريكي والإسرائيلي قد وصلا ظهر اليوم الثلاثاء على متن رحلة تجارية من تل أبيب إلى الرباط برئاسة جاريد كوشنر ومائير بن شابات مستشار الأمن القومي الإسرائيلي.

وأصبح المغرب رابع دولة تبدأ علاقات دبلوماسية كاملة مع إسرائيل بعد الإمارات و البحرين والسودان العام الحالي .