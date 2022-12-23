الأهلي يهزم أصحاب الجياد بدوري سيدات الطائرة

فاز الفريق الأول للكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي على أصحاب الجياد 3-0، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على صالة الشهداء بمقر النادي بالجزيرة، ضمن منافسات بطولة الدوري.

وقدم «سيدات طائرة الأهلي» عرضًا قويًّا أمام أصحاب الجياد، ونجح في إنهاء الأشواط الأول بنتيجة 25-12، وواصل الفريق تفوقه في الشوط الثاني 27-25، ليحسم «سيدات طائرة الأهلي» الشوط الثالث بنتيجة 25-8.

ويواصل «سيدات طائرة الأهلي» انتصاراته وعروضه القوية في البطولة بعد الفوز في المباراة السابقة على 6 أكتوبر بنتيجة 3-0.

ويلتقي «سيدات طائرة الأهلي» في المباراة القادمة مع وادي دجلة يوم الإثنين المقبل، ضمن منافسات بطولة الدوري.