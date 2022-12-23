 الولايات المتحدة تثمن جهود اللجنة الدولية للصليب الأحمر المستمرة لإنقاذ الأرواح - بوابة الشروق
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الولايات المتحدة تثمن جهود اللجنة الدولية للصليب الأحمر المستمرة لإنقاذ الأرواح


نشر في: الجمعة 23 ديسمبر 2022 - 9:18 ص | آخر تحديث: الجمعة 23 ديسمبر 2022 - 9:18 ص

ثمنت الولايات المتحدة جهود اللجنة الدولية للصليب الأحمر المستمرة لإنقاذ الأرواح.
جاء ذلك -حسب ما نشرته الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في بيان عبر موقعها الإلكتروني، اليوم /الخميس/- خلال لقاء سامانثا باور رئيسة الوكالة الأمريكية وميريانا سبولجاريك إيجر الرئيسة الجديدة للجنة الدولية للصليب الأحمر.
وناقش الجانبان، بحسب البيان، الأولويات الإنسانية المشتركة والتحديات الناشئة عن الصراعات المختلفة في جميع أنحاء العالم، وأكدا التزامهما بمساعدة وحماية الفئات الأكثر ضعفاً.
كما هنأت باور، سبولجاريك إيجر على توليها رئاسية الجنة الدولية للصليب الأحمر في أكتوبر الماضي.


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