قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إنه جاري التنسيق لتنفيذ عددًا من المشروعات التنموية بقرية فيران التابعة لمدينة أبورديس، بهدف النهوض بمستوى مواطني الوديان والتجمعات البدوية الواقعة في نطاق القرية، وذلك بالتنسيق مع وزارة البترول، ومركز بحوث الصحراء، ومديرية الزراعة بالمحافظة.

وأوضح المحافظ في تصريح لـ"الشروق" اليوم الجمعة، أن المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، وقع اتفاقية تعاون مشترك لتنفيذ مجتمع زرعي متكامل ذكى ومستدام باستخدام التقنيات الحديثة بمنطقة وادي فيران، للنهوض بالمستوى الاقتصادي لقاطني المنطقة، وتوفير فرص عمل لهم من خلال دمجهم في العمل بالزراعة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية، إضافة إلى إقامة بعض المشروعات المتناهية الصغر والمرتبطة بالمجال الزراعي، مثل تربية الحيوانات، وإقامة مناحل، ومزارع سمكية.

وأكد أن المشروع يتضمن، أيضًا توفير مصادر مياه شرب نظيفة من خلال إقامة محطات تحلية، وحفر آبار مياه، وتوفير وحدة متنقلة لتدوير المخلفات الزراعية، إضافة إلى توفير جميع الإمكانيات التي تسهم في تحسين الممارسات الزراعية، لزيادة الإنتاجية والحفاظ على البيئة، تنفيذًا لتوصيات مؤتمر المناخ.

وأشار إلى أنه جرى توقيع الاتفاقية بحضور وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وعلاء البطل، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، ومحمود أبواليزيد نائب المدير العام بشركة أيوك برودكشن بى فى الإيطالية (إينى)، والدكتور عبدالله زغلول مدير مركز بحوث الصحراء.

وأشاد محافظ جنوب سيناء، بتعاون وزارة البترول والثروة المعدنية، وحرصها على إحداث تنمية حقيقية على أرض سيناء من خلال استخدام مواردها الطبيعية لإحداث تنمية حقيقية يلمسها المواطن السيناوي الذي يسكن داخل الظهير الصحراوي بالوديان والقرى والتجمعات البدوية، كما أثنى على دور مركز بحوث الصحراء في تحسين الإنتاج الزراعي، والحيواني على أرض المحافظة، مع تقديم الدعم الكامل لتطوير الزراعة على أرض المحافظة.