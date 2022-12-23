وفد نيابي يتفقد عددا من المشروعات القومية بالوادي الجديد

أجرى وفد برلماني من لجنة الزراعة برئاسة النائب هشام الحصري، زيارة تفقدية لعدد من المشروعات القومية بمحافظة الوادي الجديد بحضور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد.



زار الوفد البرلمانى مشروع زيادة 2 ونصف مليون نخلة في الواحات بالوادي الجديد ليزداد عدد النخيل من 2.5 مليون نخلة إلي 5 مليون نخلة بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتتويج محافظة الوادي الجديد المحافظة الأولى في إنتاج التمور.



صرح النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة بأن محافظة الوادي الجديد تمتلك 2.5 مليون نخلة بالإضافة إلي مليون نخلة جديدة تم زراعتها بعد توجيهات الرئيس؛ ليصل أعداد النخيل حتى الآن 3.5 مليون نخلة فضلًا عن مزرعة النخيل النموذجية بمنطقة شرق العوينات التابعة لمركز الداخلة في الوادي الجديد؛ لتعزيز مكانة مصر عالمياً في إنتاج التمور، حيث يستهدف المشروع زراعة 60 نخلة بكل فدان ليصل إجمالي عدد النخل بالمشروع إلى 2.5 مليون نخلة لإنتاج 8 أصناف من التمور العربية المتميزة.



أشار الحصري إلى أن المشروع يعد إضافة للاقتصاد المصري من عائد تصدير التمور لتتصدر مصر مكانة مميزة، وكذلك عائدات بالعملة الصعبة خاصة الدولار



بعدها وجه النائب حسن عيسى وكيل اللجنة إشادة بكون محافظة الوادي الجديد تشهد تطورا كبيرا في زيادة حجم المشروعات والاستثمارات الزراعية ومن بينها المشروع القومي لزراعة 2.5 مليون نخلة جديدة وهو المشروع الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وأكد النائب عادل عامر خلال الزيارة أن اللجنة شاهدت العديد من المشروعات الزراعية، حيث تعد محافظة الوادي الجديد أحد محاور التنمية في الجمهورية الجديد بزيادة حجم الاستثمارات الزراعية وزراعة السلع الاسنرانيجية خاصة القمح مع زيادة إنتاج القمح من المحافظة، إضافة إلى مشروع 2.5 مليون نخلة، حيث تشهد المحافظة طفرة كبيرة مع انطلاق التنمية بالمحافظة



وأشاد النائب أسامة فتحي أيضا بمشروعات المحافظة خاصة الصناعات الزراعية مثل التمور وزيادة حجم الصادرات لوجود المصانع بالقرب من مناطق الإنتاج.



وضم الوفد النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، النائب صقر عبد الفتاح صقر، وكيل اللجنة، النائب حسن عيسى سليمان وكيل اللجنة، النائب مجدي ملك، النائب عادل عامر، النائب عامر الشوربجي، النائب أسامة فتحي، النائب عادل عبد الوهاب حماد، النائب أحمد إبراهيم البنا، والنائب إبراهيم محمد عبد الله الديب، وأمانة اللجنة أحمد العقاد ويحيى جلال، وعادل حسن.