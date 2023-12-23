التحرير الفلسطينية تدعو المجتمع الدولي لتأمين عودة عمل الأونروا بشمال قطاع غزة

دعت دائرة شئون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية، المجتمع الدولي لممارسة الضغط اللازم والحقيقي على دولة الاحتلال الإسرائيلي من أجل وقف إطلاق النار الدائم والشامل، وتأمين عودة عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" إلى شمال قطاع غزة، وفقا لتفويض عملها وللحماية التي من المفترض أن تحظى بها وكل منشاتها ومراكزها والعاملين فيها، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا". وشددت الدائرة في بيان صدر عنها، على أن عودة الأونروا إلى شمال قطاع غزة، وتكثيف تدخلاتها في كل أرجاء القطاع تمثل أولوية قصوى.

وتابعت: "خصيصا وأن شعبنا الصامد والصابر والمظلوم في شمال قطاع غزة يعاني الويلات في ظل ظروف مرعبة وقاتلة، خصوصا الأوضاع المأساوية داخل مراكز الإيواء في المدارس والمستشفيات التي تركت بدون أي امدادات في المياه أو الكهرباء أو الغذاء أو الدواء".

وأشارت إلى أن مسئولية المجتمع الدولي هو توفير الحماية والرعاية والإغاثة اللازمة وفقا للأعراف والمعاهدات الدولية، وضرورة كبح جماح جيش الاحتلال الذي يمارس كل ما يخطر ولا يخطر على بال من أنواع الإبادة الجماعية والقتل والتدمير.

وطالبت الدائرة، المجتمع الدولي بالتدخل العاجل من أجل وقف الاستهداف المباشرة لمراكز الأونروا ومراكز الايواء، التي يتعرض العاملين والنازحين داخلها يوميا للقصف والتنكيل والتجويع والإذلال، عبر تعريتهم واعتقالهم في صور غير مسبوقة.

ودعت الدائرة، المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، إلى رفع الصوت عاليا، والإدانة الواضحة والصريحة للمجازر والإبادة الجماعية التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي، فالاحتلال منذ 75 عامًا يمارس التهجير القسري، ويمنع حق عودة اللاجئين والذي هو حق من حقوق الانسان، ويرتكب المجازر والإبادة والتطهير العرقي بحق الفلسطينيين، والاستهتار بكرامتهم وحقوقهم.

وأكد البيان، أهمية رفع المجتمع الدولي حجم التمويل لهذه الوكالة الدولية حتى تقوم بشكل فاعل بتقديم خدماتها والمساعدات والإغاثة الإنسانية العاجلة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة والمخيمات الفلسطينية.