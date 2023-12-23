 جيش الاحتلال يزعم أسر ما يزيد عن 200 عنصر من حماس والجهاد الإسلامي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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جيش الاحتلال يزعم أسر ما يزيد عن 200 عنصر من حماس والجهاد الإسلامي

د ب أ
نشر في: السبت 23 ديسمبر 2023 - 1:58 م | آخر تحديث: السبت 23 ديسمبر 2023 - 1:58 م

ادعى جيش الاحتلال الإٍسرائيلي وجهاز الأمن العام (شين بيت)، في بيان مشترك، أسر أكثر من 200 عنصر من حركتي حماس والجهاد الإسلامي الأسبوع الماضي، واقتيادهم للاستجواب.

وزعم البيان إلقاء القبض على المئات من الأشخاص المشتبه بهم في قطاع غزة في الأسبوع الماضي، لافتًا إلى «نقل أكثر من 200 منهم إلى إسرائيل؛ لاستجوابهم من جانب الشين بيت والوحدة 504 التابعة لإدارة الاستخبارات العسكرية».

ونقلت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، عن جيش الاحتلال زعمه أن «بعضا من عناصر حماس والجهاد الذين تم أسرهم، كانوا يختبئون بين السكان المدنيين، واستسلموا في وقت لاحق للقوات».

وأشار جيش الاحتلال إلى أسر أكثر من 700عنصر مسلح ونقلهم إلى إسرائيل، منذ بداية الهجوم البري، بحسب ادعاءاته.


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