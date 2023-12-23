القسام تستهدف حشودا إسرائيلية بصواريخ رجوم

أعلنت كتائب القسام أنها استهدفت حشودا لجيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة جحر الديك شرق المنطقة الوسطى (وسط قطاع غزة) بمنظومة الصواريخ "رجوم" قصيرة المدى.



يأتي استهداف هذه القوة ضمن سلسلة من العمليات نفذتها كتائب القسام اليوم ضد قوات الاحتلال وقالت إنها أسفرت عن مقتل عدد كبير من الجنود الإسرائيليين، بحسب موقع "الجزيرة.نت" الإخباري.



وكان أبوعبيدة الناطق باسم كتائب عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة (حماس)- قد أعلن عن فقدان الاتصال بمجموعة مسئولة عن 5 أسرى إسرائيليين نتيجة قصف للاحتلال على قطاع غزة.



وقال أبو عبيدة في بيان "نرجح مقتل الأسرى الإسرائيليين جراء القصف".



وذكر البيان أن من بين الأسرى حايم جيرشون بيري، يورام إتاك ميتزجر، أميرام إسرائيل كوبر، الذين سبق أن بثت كتائب القسام رسالة موجهة منهم إلى الحكومة الإسرائيلية تطالب بإطلاق سراحهم وألا تتركهم يشيخون في الأسر.