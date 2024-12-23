اللجنة العليا للحج والعمرة تعلن فوز 36 ألف مواطن في قرعة الحج السياحي

سامية سامي: جهود كبيرة لتذليل كافة العقبات أمام حجاج السياحة لأداء الفرضية في سهولة ويسر

أعلنت سامية سامي، رئيس اللجنة العليا للحج والعمرة ورئيس الإدارة المركزية للشركات بوزارة السياحة، عن فوز 36 ألف مواطن من الذين تقدموا لشركات السياحة المنظمة للحج خلال الموسم المقبل 1446 هجريًا / 2025.

وأشارت سامية سامي في كلمتها خلال احتفال القرعة الإلكترونية للحج السياحي إلى نقل تحيات وزير السياحة والآثار شريف فتحي لضيوف هذا الحفل الكريم واعتذاره الشديد عن عدم الحضور لظروف حالت دون أن يكون بيننا اليوم. كما نقلت لكم أمنياته بموسم حج ناجح ينعم فيه حجاج السياحة بخدمات متميزة، مؤكدة دعمه الكبير لكل جهد يصب في خدمة حجاج بيت الله.

وأوضحت أن تلك اللحظة التي نحن بصددها الآن لم نكن لنصل إليها لولا تكاتف جهود كثير من الجهات والمسؤولين الذين قدموا إلينا في وزارة السياحة والآثار كل دعم وعون لإنجاز مهمتنا بسهولة وتميز ونجاح، ولذا وجب عليّ أن أبدأ كلمتي بتوجيه الشكر لكل من ساهم، ويساهم في دعم جهودنا المخلصة لخدمة ضيوف الرحمن. هناك الكثيرون الذين لم يتوانوا عن التعاون معنا، بدءًا من مجلس الوزراء وعلى رأسه دولة رئيس الوزراء الذي لا يتوقف عن توجيهنا لخدمة أهالينا المصريين من ضيوف الرحمن، وكذلك أجهزة وزارة الداخلية خاصة الشئون الإدارية ممثلة في اللواء أشرف عبد المعطي، رئيس الجهاز التنفيذي للحج بجمهورية مصر العربية، حيث نتكاتف سويًا يدًا بيد طوال الموسم لخدمة جميع ضيوف الرحمن. ويمتد التعاون إلى البعثة الرسمية للحج المصري.

وهناك القنصليات السعودية بمصر ودورها المهم في مساندة جهودنا، ولا ننسى الدور المهم والمحوري والمكمل لدورنا الذي تلعبه وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، والتي لا تتوانى طوال الموسم عن حل أية مشكلة تواجه حجاجنا سواء خلال الإعداد للموسم أو خلال أداء الحجاج للفريضة. كما أوجه أسمى آيات الشكر إلى وزارة الطيران المدني بمصر وكافة شركات الطيران العاملة في نقل الحجاج.

واستطردت: "بالطبع أشكر زملائي جميعًا بوزارة السياحة والآثار على جهدهم وعطائهم الذي لا ينقطع في خدمة ضيوف الرحمن. وإذا كنت أتوجه بالشكر إلى زملائي فعليّ نفسي القدر أن أتوجه بالشكر والتقدير إلى شركاء النجاح والأمل والتعب والنصب مع الوزارة. الزملاء في غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، خاصة لجنة السياحة الدينية والجهاز الإداري للغرفة، والذين يشكلون مع زملائي بالوزارة فريق عمل متناغم ومتجانس هدفه خدمة ضيوف الرحمن والعمل على راحتهم وسلامتهم".

وقالت: "ولا يسعني أن أنهى هذا الشكر دون توجيه الشكر والعرفان باسمي واسم زملائي بالوزارة والغرفة وجميع شركات السياحة المنظمة للحج إلى وزير السياحة والآثار، الذي لم يبخل بوقت أو جهد أو نصيحة منذ توليه المسئولية إيمانًا منه بأهمية دورنا جميعًا في خدمة ضيوف الرحمن من المصريين عملاء شركات السياحة. بل إنه دائمًا ما يصدر توجيهاته ببذل كل جهد لخدمة ضيوف الرحمن، خاصة في البرامج الاقتصادي والبري، والعمل ليل نهار على حل أية مشاكل تواجه شركات السياحة في خدمتهم. ويقوم بمتابعة عملنا في هذا المجال باهتمام كبير وعلى مدار الساعة."

وأكّدت أن وزارة السياحة والآثار تحرص كل عام على تطوير وتحديث الضوابط المنظمة للحج، اتساقًا مع تطوير سبل تنفيذ البرامج، ولا تألو الوزارة جهدًا في تحديث نظم العمل بها للتسهيل على الشركات ولمواكبة كافة نظم العمل التقني الحديث بمجال الحج والعمرة.

وذكرت: كما أسفرت جهودنا هذا العام عن وضع ضوابط حاكمة لم تترك شيئًا للصدفة، بل ركزت في كل بنودها على ما يخدم الحجاج ويسهل من مهمة الشركات في خدمتهم وراحتهم. وسوف نرى اليوم من خلال نتيجة وبيانات القرعة أن هناك إقبالًا من المواطنين على الحج السياحي، ثقة فيه وفي الخدمات التي يتم تقديمها، والتي تأتي كلها تحت الإشراف الكامل والرقابة المستمرة من وزارة السياحة والآثار. ولعل مفهوم تلك الرقابة هو مساندة الشركات وتقديم كافة التسهيلات لها على مدار الموسم ليصب كل ذلك في خدمة الحجاج وإزالة كافة العقبات أمامهم.

وتابعت: أخيرًا، فإننا على وعدنا لأهالينا من حجاج السياحة بأن نظل في خدمتهم، باذلين كل جهد لإنجاح الموسم وتسهيل أدائهم الفريضة، وأن يستمر هذا الجهد حتى عودتهم سالمين إلى أرض الوطن بعد أدائهم الفريضة.