قالت الفنانة نادية الجندي، إن الحالة الصحية للسيناريست بشير الديك بحاجة لتدخل الدولة، واصفة إياه بأنه فنان لن يتكرر، وأن أعماله تشهد على ذلك.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج «حديث القاهرة»، عبر شاشة «القاهرة والناس»، أن السيناريست بشير الديك فنان مميز ويحتاج لتدخل الدولة ونقله لمستشفى جيد ومكان يليق به.

وأشارت إلى أن ابنة بشير الديك شكت مما قالت إنه إهمال يتعرض له في المستشفى الذي يُعالج به، مشددة على أنه لابد أن يحصل على عناية جيدة بسبب حالته، كما دعت للتقصي عن طبيعة علاجه في المستشفى.

وناشدت الجندي، الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، للتدخل بنفسه لإغاثة السيناريست بشير الديك.

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يُشار إلى أنه تم نقل بشير الديك إلى العناية المركزة مجددًا بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة بسبب الالتهاب الرئوي المزمن، ما تسبب في مضاعفات خطيرة.



