جيش الاحتلال يجدد تحذيره لسكان جنوب لبنان من الانتقال إلى القرى الحدودية التي لم ينسحب منها

جدد جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، تحذيره لسكان جنوب لبنان من الانتقال إلى القرى الحدودية التي لم ينسحب منها بعد.

وكتب المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»: «الجيش لا ينوي استهدافكم، ولذلك يحظر عليكم في هذه المرحلة العودة إلى بيوتكم من هذا الخط جنوبًا حتى إشعار آخر. كل من ينتقل جنوب هذا الخط - يعرض نفسه للخطر»، بحسب مزاعمه.

ودعا السكان إلى عدم العودة إلى قرى: الضهيرة، والطيبة، والطيري، والناقورة، وأبو شاش، وابل السقي، والبياضة، والجبين، والخريبة، والخيام، وخربة، ومطمورة، والماري، والعديسة، والقليعة، وأم توته، وصليب، وارنون، وبنت جبيل، وبيت ليف، وبليدا، وبني حيان، والبستان، وعين عرب مرجعيون، ودبين، ودبعال، ودير ميماس، ودير سريان، وحولا، وحلتا، وحانين، وطير حرفا، ويحمر، ويارون، ويارين، وكفر حمام، وكفر كلا، وكفر شوبا، والزلوطية، ومحيبيب، وميس الجبل، وميسات، ومرجعيون، ومروحين، ومارون الراس، ومركبا، وعدشيت القصير، وعين ابل، وعيناتا، وعيتا الشعب، وعيترون، وعلما الشعب، وعرب اللويزة، والقوزح، ورب ثلاثين، ورامية، ورميش، وراشيا الفخار، وشبعا، وشيحين، وشمع، وطلوسة.

وبحسب الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، يستمر العدو الإسرائيلي في استباحته واعتداءاته للأراضي اللبنانية الجنوبية.

وأشارت في وقت سابق، إلى أن جيش الاحتلال رفع العلم الإسرائيلي على تلة في منطقة إسكندرونا بين بلدتي البياضة والناقورة المشرفة على الساحل عند مدخل بلدة ‎الناقورة الرئيسي.