 أوجولا وبلحاج يقودان تشكيل سيراميكا كليوباترا أمام أبو قير للأسمدة
الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 2:07 م القاهرة
أوجولا وبلحاج يقودان تشكيل سيراميكا كليوباترا أمام أبو قير للأسمدة

الشروق
نشر في: الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 - 1:55 م | آخر تحديث: الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 - 1:55 م

أعلن علي ماهر، المدير الفني لسيراميكا كليوباترا تشكيل فريقه الذي يخوض مباراة اليوم أمام أبو قير للأسمدة، لحساب منافسات بطولة كأس مصر.

ويواجه نادي سيراميكا كليوباترا فريق أبو قير للأسمدة في الثانية والنصف عصر اليوم، الثلاثاء، على ملعب المقاولون العرب، لحساب منافسات دور الـ 32 من بطولة كأس مصر.

وجاء تشكيل سيراميكا كليوباترا لمواجهة أبو قير للأسمدة على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع: كريم الدبيس - جاستس آرثر - رجب نبيل - محمد عادل

خط الوسط: محمد صادق - أحمد بلحاج - كريم وليد نيدفيد - محمد رضا

خط الهجوم: صديق أوجولا - مروان عثمان.

ويتواجد على مقاعد بدلاء سيراميكا كليوباترا في مباراة اليوم كل من: محمد كوكو - إسلام عيسى - إبراهيم محمد - عمرو السولية - أيمن موكا - عمرو الجزار - حسين السيد - عمرو قلاوة - محمد المغربي.


