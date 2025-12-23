قال الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، إن مشروع تطوير كورنيش النيل يُعد أحد أهم مشروعات التنمية العمرانية بمحافظة قنا، بل وفي جنوب الصعيد، نظرًا لأهميته باعتباره الواجهة النيلية الوحيدة لمدينة قنا.

وأضاف عبد الحليم، خلال لقاء على قناة «TEN»، اليوم الثلاثاء، أن كورنيش النيل يمثل متنفسًا طبيعيًا للمواطنين، مؤكدًا أن ما يهمه في المقام الأول هو خدمة المواطن القنائي، وعدم حرمانه من الاستمتاع بثمار التنمية العمرانية.

وأكد محافظ قنا أن الكورنيش سيكون مجانيًا بالكامل، باعتباره متنزهًا عامًا مفتوحًا لجميع فئات الدخل، يتيح للمواطنين الجلوس على مقاعد مطلة على نهر النيل، والاستمتاع بالمكان دون أي قيود أو مضايقات.

وأوضح أن المشروع يراعي توفير خدمات أساسية ومتكاملة، تشمل دورات مياه نظيفة، ومقاعد للجلوس، إلى جانب أنشطة خدمية بأسعار مناسبة، بما يضمن إتاحة الاستفادة من الكورنيش أمام جميع فئات المجتمع.

وأشار إلى أنه من المخطط أن يتضمن المشروع سيارات طعام وأكشاك لبيع المأكولات والمشروبات بأسعار معقولة، مؤكدًا أن العائد الاستثماري للمشروع سيكون في الأساس لصالح المواطن.

وشدد على أن العوائد الناتجة عن الأنشطة الاستثمارية ستُوجَّه لأعمال صيانة الكورنيش وتشغيله، وتوفير خدمات الأمن والنظافة، فضلًا عن دعم وتشجيع مشروعات سيارات الطعام.

وكانت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، قد تفقدت مشروع تطوير كورنيش النيل بمدينة قنا، والذي جرى تنفيذه ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 300 مليون جنيه.