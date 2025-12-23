تثبيت أول قطعة خشبية على الهيكل الخاص بإعادة تركيب مركب الملك خوفو الثانية بالمتحف المصري الكبير

شهد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، يرافقه الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، وميادة مجدي، الممثل الإقليمي الأول لوكالة اليابان للتعاون الدولي في مصر (جايكا)، أعمال تثبيت أول قطعة خشبية من ألواح مركب الملك خوفو الثانية، التي جرى ترميمها، على الهيكل الخشبي المُعد خصيصًا لذلك، إيذانًا ببدء المرحلة الأهم من مشروع إعادة تركيب المركب داخل متحف مراكب خوفو بالمتحف المصري الكبير.

وحضر الفعالية الدكتور خالد حسن، نائب الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير للشؤون الأثرية، والدكتور عيسى زيدان، مدير عام ترميم الآثار ونقل القطع بالمتحف المصري الكبير، إلى جانب عدد من قيادات المتحف وخبراء الترميم المصريين واليابانيين.

وأعرب شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، عن بالغ سعادته وفخره بهذا الحدث العلمي والأثري الفريد، مؤكدًا أن ما تشهده مصر اليوم لا يقتصر على إعادة تركيب مركب أثري، بل يمثل إحياءً حقيقيًا لفصل بالغ الأهمية من عبقرية المصري القديم. وأشار إلى أن المشروع يُعد أحد أهم وأضخم مشروعات ترميم الآثار في القرن الحادي والعشرين، لما يحمله من قيمة تاريخية وإنسانية استثنائية، وما يعكسه من تقدم علمي وتقني في مجال صون التراث.

وثمّن الوزير التعاون الوثيق والممتد بين مصر واليابان في مجال العمل الأثري، مشيرًا إلى أن المشروع يجسد نموذجًا ناجحًا للشراكة العلمية الدولية القائمة على تبادل الخبرات، وتطبيق أحدث الأساليب العلمية في الترميم والحفظ.

وأوضح وزير السياحة والآثار أن تنفيذ أعمال ترميم وإعادة تركيب المركب داخل متحف مراكب خوفو يتيح لزائري المتحف من المصريين والأجانب تجربة استثنائية غير مسبوقة، حيث يمكنهم متابعة مراحل العمل العلمي والهندسي لحظة بلحظة، في تجربة حية تمزج بين المعرفة العلمية والمتعة البصرية. وأشار إلى أن أعمال التركيب من المقرر أن تستغرق نحو أربع سنوات، حتى الانتهاء من إعادة تجميع المركب بالكامل داخل متحف المراكب.

وأكد شريف فتحي أن هذه التجربة الجديدة ستضيف بُعدًا نوعيًا للسياحة الثقافية في مصر، وتسهم في جذب شرائح جديدة من الزائرين المهتمين بالعلم والتراث والتجارب التفاعلية، مشددًا على أن المتحف المصري الكبير لا يقدّم آثارًا فقط، بل يقدم قصة علمية وإنسانية متكاملة تجعل الزائر شريكًا في رحلة الاكتشاف والترميم، بما يعزز مكانته كأحد أهم المتاحف في العالم.

ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد غنيم أن المتحف يشهد اليوم تجربة عرض متحفي فريدة على المستوى العالمي، تقوم على نقل الأثر وعرض مراحل ترميمه أمام الجمهور، بما يتيح للزائر رؤية الأثر ليس فقط في صورته النهائية، وإنما من خلال رحلته الكاملة منذ لحظة اكتشافه وحتى إعادة إحيائه.

وأضاف أن هذه التجربة تمثل نقلة نوعية في مفاهيم العرض المتحفي الحديثة، حيث تروي أعمال الترميم قصة علمية وإنسانية طويلة بدأت منذ اكتشاف المركب، مرورًا بمراحل دقيقة من الدراسة والتوثيق والترميم، وصولًا إلى إعادة تركيبه وفق أسس علمية صارمة ومدروسة.

وأشار غنيم إلى أن الحالة التي كانت عليها المركب عند اكتشافها كانت شديدة التدهور، ما جعل عملية ترميمها تحديًا علميًا كبيرًا، نجح فريق العمل المصري–الياباني المشترك في تجاوزه بكفاءة عالية، في تجسيد واضح لالتزام المتحف المصري الكبير بتقديم تجارب مبتكرة تعزز وعي الزائر بقيمة الجهد المبذول للحفاظ على التراث المصري للأجيال القادمة.

وفي السياق ذاته، أوضح الدكتور عيسى زيدان، مدير عام ترميم الآثار ونقل القطع بالمتحف المصري الكبير، أن فريق العمل انتهى من أعمال الترميم النهائي لجميع أجزاء المركب، التي بدأت منذ عام 2022، عقب الانتهاء من استخراج جميع القطع الخشبية من موقع اكتشافها بالحفرة الجنوبية المجاورة لهرم الملك خوفو، وترميمها داخل معامل الترميم المتخصصة بالمتحف، مؤكدًا أن جميع أعمال التجميع وإعادة التركيب تتم داخل مبنى مراكب الملك خوفو الجديد.

ويُعد مشروع مركب الملك خوفو الثانية من أهم مشروعات الترميم الأثري في العصر الحديث، إذ يعود تاريخ اكتشاف حفرتي المراكب إلى عام 1954. وبينما أُعيد تركيب المركب الأولى وعُرضت للجمهور، ظلت الحفرة الثانية مغلقة لعقود طويلة حفاظًا على بيئتها الداخلية. وفي عام 1992 انطلق المشروع المصري–الياباني بخطة علمية متكاملة شملت دراسات بيئية ومعملية دقيقة، وأعمال توثيق ورفع وترميم بالغة التعقيد.

وشهدت مراحل العمل إنشاء منشآت حماية ومعامل ترميم متخصصة، ورفع أحجار الغطاء الجيري الضخمة، ودراسة مظاهر التلف التي لحقت بالأخشاب عبر آلاف السنين، إلى جانب توظيف أحدث تقنيات التوثيق، بما في ذلك التصوير والرسم والمسح ثلاثي الأبعاد، حيث جرى استخراج نحو 1650 قطعة خشبية كانت مرتبة داخل 13 طبقة.

ويبلغ طول المركب الثانية نحو 42 مترًا، وتتميز بخصائص إنشائية ووظيفية تختلف عن المركب الأولى، من بينها عدد المجاديف والعناصر المعدنية المصاحبة، وهي عناصر تعكس دقة التخطيط والتنظيم في صناعة السفن لدى المصريين القدماء خلال عصر الأسرة الرابعة.

ويؤكد مشروع مركب خوفو الثانية ما بلغه المصري القديم من تقدم هندسي ومعرفي في بناء السفن، ويُعمق فهم الدور الرمزي والجنائزي للمراكب الملكية، كما يجسد ريادة الخبرة المصرية في صون التراث الإنساني، وأهمية التعاون الدولي في إحياء كنوز الحضارة القديمة وتقديمها بصورة معاصرة للأجيال الجديدة.