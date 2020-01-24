إصابة وكيل نيابة في حريق باستراحة وكلاء نيابة أخميم بسوهاج

أصيب وكيل نيابة بحروق نسبتها 2%، إثر حريق اندلع في استراحة وكلاء النيابة والقضاة بمدينة أخميم بسوهاج، وسيطرت قوات الحماية المدنية على الحريق، وتم نقل المصاب لمستشفى سوهاج الجامعي.

تلقي اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا باندلاع حريق باستراحة وكلاء نيابة أخميم، وانتقل إلي مكان الواقعة ضباط مباحث المركز وقوات الحماية المدنية، وتم السيطرة علي الحريق، وتبين من الفحص إصابة "محمد. ن" 28 عاما، وكيل النائب العام، بحروق من الدرجة الثانية بنسبة 2%، تم نقله لمستشفي سوهاج الجامعي.

وتبين من المعاينة أن الحريق اندلع في إحدى غرف استراحة وكلاء النيابة، بسبب ماس كهربائي من التكييف أثناء تشغيله على وضع التدفئة، وانحصرت التلفيات في احتراق بعض أثاث الغرفة. وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق