تقام غدا السبت، العديد من الفعاليات ضمن البرنامج الثقافي لليوم الثالث من معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الـ51 الذي انطلق أمس الأول ويستمر حتى الرابع من فبراير المقبل تحت عنوان "مصر وإفريقيا..ثقافة التنوع".

وتتنوع الفعاليات ما بين المقهى الثقافي، كاتب وكتاب، ملتقى الابداع، شباب افريقيا، الفنون التشكيلية، البرنامج المهني، المسرح، السينما، وقاعة جمال حمدان.

ففي قاعة جمال حمدان تقام في الساعة الواحدة بعد الظهر، ندوة "مصر أفريقيا .. ثقافة التنوع " ويشارك فيها كل من السفير علي الحفني، ونهلة ابو العز واللواء محمود متولي، وفي الساعة الثالثة عصرا تعقد ندوة شخصية المعرض " جمال حمدان " تحت عنوان جمال حمدان..شاعر المكان والخرائط " ويشارك فيها كل من سامح عبد الوهاب ومحمد السبعاوي ومحمد محمود غنيمة ، بينما يقام في الساعة الخامسة مساء وحتى السابعة مساء اللقاء الفكري بمشاركة نادليكا مانديلا.

وتستضيف قاعة الشرف الساعة العاشرة صباحا اجتماع الجمعية العمومية الاستثنائية لاتحاد الناشرين العرب، وعند الساعة الثالثة عصرا تعقد ندوة الأدب السنغالي باللغة الفرنسية..الموروث الاتجاهات للكاتب ابو العلاي راسين مدير نصب النهضة الأفريقية، وفي الساعة الخامسة مساء تقام ندوة الإعلام العربي وقضايا التنمية المستدامة بمشاركة عمرو الليثي واحمد قران الزهراني.

وتعقد بقاعة الشعر في الساعة الثانية ظهرا أمسية شعراء البادية المصرية " الوادي الجديد والبحيرة " بمشاركة إبراهيم أبو فايد، حامد عبد المعز، راغب الشويعر، صالح الشراري، سيد الرشيدي وفضل محمد ابراهيم، محمد مصباح الربيعي.

وتتواصل الأمسية في الساعة الثانية ظهرا بمشاركة مجموعة أخرى من الشعراء هم اسلام سلامة وسارة علام وسالم ابو شبانة وشمس المولى الشيخ وفاطمة منصور وكمال ابو النور ومحمد حبيب وهدي عبد القادر.

وفي الساعة الرابعة يعقد اللقاء الشعري " أمسية في محبة محمد عيد ابراهيم ووسام الدويك" بمشاركة أمنية طلعت، علي عبد الحميد بدر، محمود قرني، هشام محمود، وفي الساعة السادسة مساء يشارك في الأمسية حسن الوزاني من المغرب، وغسان الخنيزي من السعودية وناهد الشمري من العراق، هيروشي ثانيوشي من اليابان.

وتنطلق فعاليات المقهى الثقافي في الساعة الواحدة ظهرا بندوة " الأدب والانثوجرافيا ..سليمان فياض " بمشاركة حمدي سليمان ومحمد عبد العال، وفي الساعة الثالثة عصرا يستضيف المقهى ندوة " ظواهر ثقافية.. دراسات الترجمة ضمن احتفالية بشير السباعي بمشاركة أنور مغيث ودينا قابيل و محمد هشام، ويختتم المقهى فعالياته في اليوم الثالث بملتقى الشباب الذي يناقش موضوع البحث عن قصة جديدة بمشاركة اسلام عشري ومحمد علام وهند جعفر.

وفي كاتب وكتاب يتم استعراض افريقيا في كتاب، الثقافة والجسور المقطوعة للكاتب عز الدين نجيب، بمشاركة حمدي عبدالله وماجد يوسف، وفى جناح صدر حديثا يتم مناقشة كتاب من الميدان إلى الديوان - جودة عبد الخالق بمشاركة صابر عرب و حسن علي وعبد الفتاح الجبالي، من الساعة الرابعة عصرا وحتى الخامسة والنصف مساء، أما الأقلام النسائية سيتم فيها مناقشة كتاب "تحرير الرجل" للدكتورة عزة هيكل بحضور جهاد محمود ونجوي اليحفوفي من لبنان ومحمد السعيد.

وفي ملتقي الابداع تعقد العديد من المناقشات الإبداعية من الساعة الثانية عشر ظهرا وحتى الساعة السابعة والنصف مساء منها مناقشة كتاب موعد الفراق للكاتب حسام أبو العلا، وكتاب "الحب" للكاتب صبحي شحاتة، وديوان " تماما كما افعل الآن " للشاعرة سناء مصطفى.

وفي جناح شباب افريقيا تقام ندوة دور الشركات في تحقيق التنمية المستدامة بحضور حسين اباظة، النائبة مي البطران وشريف عامر وممدوح العربي، كما سيكون هناك لقاء مع حبيب محمد حسن المستشار الثقافي والإعلامي لدولة إريتريا، وندوة الاستثمار العربي الأفريقي والتعاون الدولي بمشاركة سيدي ولد التاه من موريتانيا والأمير تركي بن محمد بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود من السعودية والسفير محمد عبد الغفار وحسين جويلي.

كما يقام على مدار اليوم ورش تعليم فن الكاريكاتير وستوري بورد وابدأ مشروعك الصغير، فيما يقام على المسرح انشطة فنية وغنائية لطلاب محافظة بور سعيد وأوركسترا الشباب للفرقة الصينية، وفرقة كفر الشيخ للفنون الشعبية، فيما يتم عرض فيلم الكنز بقاعة السينما، وهناك أيضا ورشة صناعة بوستر بالوان مائية للاطفال ورسم على الوجوه وورشة نحت بارز بالصلصال وورشة رسم حر بألوان الفلوماستر.