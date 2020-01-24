الأهلي يكشف موقفه من استمرار فايلر

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق نجح في تطوير الأداء وخاصة على مستوى الهجوم خلال الفترة القصيرة التي قضاها مع النادي.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «أون سبورت»: «السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق يقدم مستوى جيد جدًا ونجح في توير أداء الفريق وخاصة على الجانب الهجومي».

وأضاف مدير الكرة بالنادي الأهلي: «فايلر متعاقد معنا لمدة موسم واحد فقط، لا أريد أن اتحدث بلسانه ولكن اعتقد ان لديه رغبة للإستمرار».

وأتم: «أعتقد أن لديه رغبة في أن يستمر مع الأهلي ولكن دعنا ننظر لمدى تحقيقه للأهداف التي جاء من أجلها محليًا وإفريقيًا، ثم نتحدث بعد ذلك عن استمراره من عدمه».