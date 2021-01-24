القوى العاملة: تعيين نحو 15 ألف شاب بالقطاع الخاص خلال ديسمبر الماضي

• سعفان: التنسيق مع أصحاب الأعمال بالمحافظات لتوفير فرص عمل مناسبة للشباب

• قطامش: نستهدف القضاء على أزمة البطالة بالتدريب والتشغيل

أعلنت وزارة القوى العاملة، تعيين نحو 15 ألف شاب بالقطاع الخاص خلال شهر ديسمبر الماضي، بينهم عدد من ذوي القدرات؛ وذلك ضمن جهود الوزارة للحد من أزمة البطالة من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل".

وأظهرت تقارير تلقاها وزير القوى العاملة محمد سعفان من مديريات العاملة بالمحافظات، تعيين 445 شابا من مختلف المؤهلات، منهم 3 من ذوى القدرات بقنا، و240 شابا بشركات القطاع الخاص بأسوان، و58 شابا بمرسى مطروح، و432 شابا منهم شابين من ذوي القدرات في الفيوم، و793 شابا منهم 17 من ذوى القدرات الخاصة بمحافظة أسيوط، و1783 شابا بالغربية، و979 شابا بالمنيا، و3660 شابا بينهم 74 من ذوى القدرات بالجيزة.

كما تضمنت التقارير أيضا: تعيين 599 شابا بدمياط، و716 شابا ببورسعيد، و14 شابا بالوادي الجديد، و391 شاباً بالأقصر، و971 شاباً بالدقهلية، و1282 شابا بالبحيرة، و659 شابا بسوهاج، و85 شابا بكفر الشيخ، و290 شابا بالبحر الأحمر، و755 شابا ببني سويف، و458 شابا بالسويس.

وقال الوزير، في تصريحات له اليوم، إن ذلك يأتي فى إطار الدور المنوط بمكاتب التشغيل في المديرية، مساهمة في إيجاد فرص عمل للشباب، ومنحهم الثقة والأمل فى أن البطالة مشكلة لها حل، ويتم ذلك بالتنسيق مع أصحاب الأعمال بالمحافظات وما يطرحونه من فرص عمل مناسبة للشباب.

وكان سعفان أكد أن الملامح الأساسية لبرنامج عمل الوزارة في 2021، يستهدف توفير فرص عمل لائقة للشباب من خلال توثيق التعاون مع أصحاب الأعمال والمستثمرين لزيادة فرص العمل المعروضة، وتعزيز تشغيل الفئات الأولى بالرعاية وتوفير فرص تدريبية مناسبة لذوي القدرات الخاصة وتأهيلهم للحصول علي فرص عمل ملائمة لهم، والعمل الحر وريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتحسين إنتاجية المشروعات والعمالة الموسمية، مما يسهم في خفض معدلات البطالة.

وفي سياق متصل، قال وكيل وزارة القوى العاملة أيمن قطامش، إن الوزارة تعمل في الوقت الحالي على ربط منظومة التدريب بالتشغيل، بالإضافة إلى دراسة السوق الداخلية والخارجية لتوفير فرص العمل للشباب داخل مصر.

وأضاف قطامش، في تصريحات لـ"الشروق"، أن الوزارة تسعى لإنهاء أزمة البطالة في مصر من خلال توفير الفرص التدريبية للشباب والفتيات أولا، وبعد انتهاء التدريب يتم التنسيق مع مختلف المؤسسات والجهات المعنية لتوفير فرص العمل ومساعدة الشباب على تنفيذ مشاريعهم الخاصة وريادة الأعمال.

ونوه بأن الوزارة تمتلك منظومة متكاملة تربط بين التدريب والتشغيل، موضحا أن يتم تسجيل بيانات المتدربين من خلال وحدات التدريب المتنقلة، ومتابعتهم بعد التدريب لتوفير فرص العمل لهم، قائلاً: "حققنا نجاحا كبيرا خلال الفترة الماضية، وأغلب الشباب الآن في وظائفهم".