عضو منتدب بمشروع الفيروز للاستزراع السمكي: 8 محطات لضخ 80 ألف متر مكعب من المياه يوميا

قال المهندس حسام فريد، العضو المنتدب للشركة المنفذة لمحطات الرفع بمشروع الاستزراع السمكي، إن مشروع الفيروز للاستزراع السمكي يضم 8 محطات ضخ للمياه؛ لخدمة الأحواض السمكية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى لبلد»، مساء أمس السبت، أن عدد المضخات بلغ 99 مضخة، طول الواحدة منها 13 مترًا، بطاقة كهربائية بلغت 20 ميجا وات، بأكثر من 80 ألف متر مكعب في اليوم.

وأشار إلى المساهمة الكبيرة للشركات المصرية في المشروعات القومية، لافتا إلى توقيع بروتوكول تعاوني مع وزارة الإنتاج الحربي منذ عشرة أيام، لتوفير احتياجات 1500 قرية.

وأوضح أن المحطات تضم مياه مالحة وأخرى عذبة، مضيفًا أن مشروع الفيروز للاستزراع السمكي يعد اكبر مشروع للمضخات التي تم استخدامها في الدولة خلال الفترة الأخيرة.

وذكر أنه سيتم التعاون من وزارة الإنتاج الحربي في إنتاج مضخات المياه بأنواعها المختلفة، مضيفًا أنه سابقًا كان يتم استيراد المضخات بنسبة تصل إلى 80%.

وأفاد أن العديد من المصنعين سيساهمون في توفير 10 آلاف مضخة بالقرى المستهدفة بالتطوير، مؤكدًا أن الشركات المصرية قادرة على تلبية احتياجات القرى المصرية.



