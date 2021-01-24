تقرير: نمو مبيعات السلع الاستهلاكية في الصين يُحتمل تجاوزه 10% خلال 2021

توقع تقرير صادر عن غرفة التجارة العامة الصينية أن يشهد الاستهلاك في الصين انتعاشا سريعا هذا العام، على خلفية اقتصاد قوي وإجراءات مشجعة على الاستهلاك، طبقا لما ذكرته صحيفة "تشاينا ديلي" الصينية اليوم الأحد.

وأضاف التقرير أن نمو مبيعات التجزئة للسلع الاستهلاكية في البلاد، من المحتمل أن يتجاوز 10% هذا العام.

وشهدت مبيعات التجزئة للسلع الاستهلاكية الصينية، التي كانت واحدة من أكثر المبيعات تضررا من الجائحة، تراجعا بواقع 9ر3% في عام 2020 .

وارتفع المقياس الرئيسي للاستهلاك تدريجيا في الأشهر الأخيرة، بواقع 4.6% في الربع الرابع من العام الماضي، بما يقترب من مستويات ما قبل الجائحة في القطاع.

وأضاف التقرير أنه بينما يستمر الاقتصاد الصيني في النمو في عام 2021 وتنفيذ سياسات لتعزيز الاستهلاك، فإن المؤشر سيشهد نموا بوتيرة سريعة.