مصرع زوجين مُسنين إثر انهيار سقف شقة سكنية في الإسكندرية

لقي شخصين يدعيان "مرزوق.إ.ج"، 70 عامًا، وزوجته "مريم.م.إ"، 65 عامًا، مصرعهما، مساء الأحد، إثر انهيار سقف شقة سكنية، كائنة في الطابق الخامس، بعقار قديم "مأهول بالسكان"، في منطقة مينا البصل، التابعة لحي غرب، وذلك أثناء قيامهما بأعمال الترميم.

وتلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارًا بالحادث، وبانتقال الكول الأمني، وقوات الحماية المدنية، رفقة سيارات الإسعاف، ومسئولي حي غرب إلى موقع البلاغ، تبين من الفحص الأولي، انهيار سقف شقة سكنية، كائنة في بلوكات مساكن المفروزة، ووجود ضحايا.

وبالفحص تبين، إجراء مالك وحدة سكنية كائنة في الطابق الخامس أعمال ترميم للسقف والأرضية، دون ترخيص، مما أدى إلى انهياره على الطابق الرابع، وأسفر عن مصرع الزوجين، وتمكنت قوات الحماية المدنية من استخراج الجثتين، من أسفل الأنقاض، ونقلهما إلى مشرحة كوم الدكة.

ووفقًا لمصدر أمني، تم إلقاء القبض على مالك الوحدة السكنية، والمقاول المسئول عن أعمال الترميم، وجار عرضهما على النيابة العامة، حيث أن العقار صادر له قرار ترميم منذ عام 2017 لم ينفذ، فيما جرى إخلاء البلوك السكني بالكامل من السكان، وعددهم 12 أسرة، لحين عرضه على لجنة من كلية الهندسة لتحديد مصيره.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتباشر النيابة العامة التحقيق.