النواب يرفض طلب رفع الحصانة عن أحد أعضاء المجلس

رفض مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم، طلبا من النائب العام بالإذن لرفع الحصانة عن أحد الأعضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

وأكد رئيس المجلس، أنه أحال الطلب لمكتب المجلس الذي رأى رفض الطلب، وتم عرضه على المجلس بدون ذكر أسماء.

جدير بالذكر أن المستشار حنفي جبالي، افتتح أعمال الجلسة العامة اليوم الاثنين، لمناقشة تقرير لجنة الثقافة والإعلام بشأن مشروع قانون إنشاء صندوق دعم السياحة والآثار.

وكان قبلها قد أحال المستشار الدكتور حنفى جبالي رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين ستة مشروعات قوانين مقدمة من النواب.

تضمنت:

- مشروع قانون مقدم من النائب أحمد مقلد و60 نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 بشأن قمع التدليس والغش.

- مشروع قانون مقدم من النائب إيهاب رمزي و60 نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950.

(يحالا إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية)

- مشروع قانون مقدم من النائب عاطف المغاوري و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 148 لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

(يحال إلى لجنة مشتركة من لجنتي القوى العاملة، والخطة والموازنة)

- مشروع قانون مقدم من النائب هاني أباظة و60 نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات.

(يحال إلى لجنة التعليم والبحث العلمي)

- مشروع قانون مقدم من النائب نبيل عسكر و60 نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.

(يحال إلى لجنة مشتركة من لجنتي التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة والشئون الدستورية والتشريعية)

- مشروع قـانون مقدم من النائبة جيهان البيومي و60 نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 151 لسنة 2019 بإصدار قانون الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية وهيئة الدواء المصرية.

(يحال إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الصحية، والتعليم والبحث العلمي)