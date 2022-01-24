محافظ الشرقية: توزيع 1025 لحافا وبطانية على الفئات المستحقة

قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إنه تم توزيع 1025 لحافا وبطانية على الفئات المستحقة والأكثر احتياجًا بمختلف قرى ومراكز المحافظة؛ وذلك في إطار جهود التنسيق مع الجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنبًا إلى جنب مع الجهاز التنفيذي؛ للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم، خاصةً في المناسبات والأعياد.

وأشاد محافظ الشرقية، بدور تقديم المساعدات المادية والعينية واستهداف القرى الأكثر احتياجًا، موجهًا بالإشراف التام من رؤساء المدن ومديرية التضامن الإجتماعي والتنسيق مع الجمعيات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني؛ لضمان وصول تلك المساعدات لمستحقيها والفئات الأكثر احتياجصا بمختلف ربوع محافظة الشرقية.

وأشار محافظ الشرقية، إلى أنه تم توزيع 500 لحاف على الأسر الأكثر احتياجًا بقرى: ميت بشارة – الإخيوة – الجمالية – بحر البقر 2، التابعة لرئاسة مركز ومدينة الحسينية، وقرية الربعمائة التابعة لرئاسة مركز ومدينة منشأة أبو عمر، وقريتي عزبة ناصر – قرية 16 التابعتين برئاسة مركز ومدينة صان الحجر.

فيما تم توزيع 525 بطانية على الفئات المستحقة بقرى: منشأة يوسف – كفر السويركي – أبو عمران – السلامي، التابعة لرئاسة مركز ومدينة كفر صقر، وقريتي كفر أبو شرابية – خالد بن الوليد، التابعتين لرئاسة مركز ومدينة مشتول السوق، وقريتي القطاوية – نزلة العزازي، التابعتين لرئاسة مركز ومدينة أبو حماد؛ وذلك بهدف حماية الأسر غير القادرة من صقيع وبرد الشتاء، تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الشرقية.