المنتخب التونسي يكشف تطورات إصابة علي معلول بكورونا

كشف هشام بن عمران عضو الاتحاد التونسي لكرة القدم عن آخر تطورات حالة اللاعب علي معلول، وذلك عقب إصابته بفيروس كورونا وغيابه عن مباريات كأس الأمم الإفريقية.

وقال بن عمران في تصريحاته عبر قناة "صدى البلد": " حالة علي معلول جيدة حتى هذه اللحظة ولا تظهر عليه أي أعراض عقب إصابته بفيروس كورونا".

وأضاف:" المعمل الأجنبي المتعاقد معه الاتحاد الإفريقي كاف في البطولة، يخرج اللاعبين لوجود أقل درجة من الفيروس داخل جسم اللاعب، لست طبيبًا ولا أعرف سبب ذلك ولا أريد فرض سوء النية في وجود تلاعب بنتائج اللاعبين".

وواصل:" العائدون من الإصابة بفيروس كورونا ينضمون إلى التدريبات فور ظهور سلبية مسحتهم، وتواجد ثلاثة لاعبين مع المنتخب أمام نيجيريا وهم ديلون براون وعصام الجبالي ووهبي الخزري".

وتمكن المنتخب التونسي من الصعود إلى دور ربع نهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية، وذلك بعد الفوز على نيجيريا بهدف نظيف، ليصعد لمقابلة بوركينا فاسو الذي تغلب على الجابون.