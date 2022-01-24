البيت الأبيض: المستشار الألماني سيزور واشنطن في فبراير

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أعلن البيت الأبيض مساء اليوم الاثنين أن من المنتظر وصول المستشار الألماني أولاف شولتس إلى العاصمة الأمريكية واشنطن في الشهر المقبل في أول زيارة رسمية للولايات المتحدة.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، أمام صحفيين إن "ألمانيا تعد واحدا من أقرب حلفائنا".

وأضافت ساكي: "نتطلع بالطبع إلى الترحيب بالمستشار الألماني هنا في الولايات المتحدة في فبراير المقبل" لكن ساكي لم تذكر موعدا دقيقا للزيارة.

كان شولتس أدى اليمين الدستورية في الثامن من الشهر الماضي كمستشار جديد لألمانيا.

كانت وزيرة الخارجية الألمانية انالينا بيربوك قامت بأول زيارة رسمية لها في الولايات المتحدة والتقت نظيرها الأمريكي انتوني بلينكن.

كانت العلاقات بين الولايات المتحدة والمانيا قد شابها توتر بسبب خط انابيب نورد ستريم 2 الذي ينقل الغاز الروسي إلى المانيا، وفرضت واشنطن عقوبات على الشركات الروسية والسويسرية المنفذة للمشروع.

وأعلنت الوكالة الفيدرالية الألمانية المسؤولة عن إصدار التراخيص لنقل الغاز إلى ألمانيا في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي عن تعليق الترخيص لأنه يتعين من الناحية القانونية أن تكون الشركة المسؤولة عن تشغيل الجزء الألماني منه ألمانية.