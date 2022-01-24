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عثر أهالى قرية لقانة بمركز شبراخيت على جثامين الشيخ "سيد أحمد عيسى" قارئ القرآن الشهير، وزوجته ونجله طبيب الأطفال جثث هامدة، و9 من أفراد الأسرة في حالة إعياء.

وتلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة بلاغا من شرطة النجدة بالواقعة وانتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة شبراخيت لمكان البلاغ، وتبين من المعاينة الأولية العثور على جثامين فضيلة الشيخ "سيد أحمد عيسى" 56 سنة وزوجته "فردوس محمد زايد"، ونجله الدكتور "محمد سيد أحمد عيسى" 38 سنة طبيب أطفال بمستشفى شبراخيت المركزي، تم التحفظ على الجثامين وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كما تم نقل المصابين الـ9 مستشفى إيتاي البارود وجاري نقلهم لمستشفى السموم بالإسكندرية لاستكمال العلاج وتبين أنهم أحفاد المجني عليه الأول وأمهاتهم، وأشارت التحريات الأولية إلى أن سبب الوفاة تسمم غذائي وتناول المجني عليهم والمصابين وجبة طعام فاسدة.

وانتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة شبراخيت ومديرية الأمن لمكان البلاغ، وتم التحفظ على الجثامين داخل المنزل وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، ونقل المصابين لمستشفى إيتاي البارود وجاري نقلهم لمستشفى السموم بالإسكندرية لاستكمال العلاج.