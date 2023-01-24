أولاف شولتس يؤكد ثقته في مرونة الاقتصاد الألماني



أكد المستشار الألماني أولاف شولتس ثقته في مرونة اقتصاد ألمانيا قائلا إن أسوأ المخاوف لم تتحقق وعام 2023 بدأ على أقدام ثابتة.



وأضاف شولتس أثناء مؤتمر عقده اتحاد غرف التجارة والصناعة الألماني في برلين اليوم الثلاثاء إن كل الأنباء السيئة بدءا من فقدان الوظائف وحتى انهيار الصناعة لم تتحقق.



وقال إن الركود الحاد الذي تنبأ به البعض لم يحدث والاقتصاد ينمو، وإن كان بمعدل بسيط.



كما تجنبت ألمانيا حدوث أزمة طاقة حادة في ظل الصراع الجيوسياسي بين أوروبا وروسيا، مشيرا إلى جهود الحكومة لتأمين مصادر جديدة للطاقة وبناء بنية تحتية لاستقبال الغاز الطبيعي المسال المستورد.



يأتي ذلك فيما قالت مصادر مطلعة إن الحكومة الألمانية تتوقع نمو أكبر اقتصاد في أوروبا خلال العام الحالي بمعدل 2ر0% وليس انكماشه بمعدل 4ر0% وفق توقعاتها في أكتوبر من العام الماضي.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر القول إن الحكومة خفضت توقعاتها للنمو للعام المقبل من 3ر2% إلى 8ر1% من إجمالي الناتج المحلي.



ومن المقرر أن يعلن وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك التوقعات المعدلة للاقتصاد في مؤتمر صحفي غدا الأربعاء.



وسيرافقه في المؤتمر الصحفي لأول مرة أولجا بارتش المسؤولة السابقة في شركة الاستثمار المالي الأمريكية بلاك روك والمحللة الاقتصادية في بنك الاستثمار الأمريكي مورجان ستانلي بعد تعيينها في وقت سابق من الشهر الحالي كرئيسة لإدارة السياسة الاقتصادية في الوزارة.



وقيم البنك المركزي الألماني الوضع الاقتصادي في ألمانيا بشكل أفضل من توقعاته التي أعلنها قبل بضعة أسابيع.



وجاء في التقرير الشهري للبنك المركزي أن "أحدث إصدارات البيانات كانت أفضل بشكل عام مما كان متوقعا في ديسمبر الماضي".



وأشار البنك في تقييمه الجديد إلى تقييم أولي أجراه مكتب الإحصاء الاتحادي، والذي أفاد بأن الناتج الاقتصادي الألماني ركد تقريبا في الربع الأخير من عام 2022.



وتوقع العديد من الاقتصاديين انخفاضا في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير من 2022 مقارنة بالربع السابق.



وكتب خبراء الاقتصاد في البنك المركزي الألماني أن التضخم المرتفع وعدم اليقين فيما يتعلق بالحرب الروسية في أوكرانيا أثرت على الاقتصاد الألماني في الربع الأخير، ومع ذلك فقد خفت توترات الأوضاع في أسواق الطاقة بشكل ملحوظ مقارنة بالصيف.