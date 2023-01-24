السفير الروسي لدى واشنطن يلتقي نظيرته الأمريكية الجديدة لدى موسكو

التقى السفير الروسي في واشنطن أناتولي أنطونوف بالسفيرة الأمريكية الجديدة لدى روسيا لين تريسي.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" الفضائية مساء اليوم الإثنين، عن بيان للسفارة الروسية بواشنطن في بيان إنه "عقد بمقر السفارة الروسية بواشنطن لقاء بين السفير الروسي أنطونوف والرئيسة الجديدة للبعثة الدبلوماسية الأمريكية في موسكو لين تريسي".

ولم تكشف السفارة الروسية عن مزيد من التفاصيل بشأن اللقاء.

يذكر أن مجلس الشيوخ الأمريكي وافق على تعيين تريسي لين سفيرة أمريكية جديدة لدى موسكو في 21 ديسمبر الماضي.

وهي لا تزال بانتظار أداء اليمين رسميا وتقديم أوراق اعتمادها، لتحل محل السفير السابق جون ساليفان، الذي غادر موسكو في سبتمبر الماضي.



