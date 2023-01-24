 ضبط 166 صفيحة سمن محجوبة عن التداول بالأسواق في شبراخيت - بوابة الشروق
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ضبط 166 صفيحة سمن محجوبة عن التداول بالأسواق في شبراخيت

خميس البرعي
نشر في: الثلاثاء 24 يناير 2023 - 12:34 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 24 يناير 2023 - 12:36 ص

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، ضرورة تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق؛ للتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات، والتصدي لحجب أو احتكار السلع، ومنع المغالاة في الأسعار، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وذكرت بلبع في بيان اليوم، أن مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة مجدي الخضر، شنت حملة بقيادة مفتاح عبداللطيف مدير عام التجارة الداخلية على الأسواق بشبراخيت أسفرت عن ضبط 166 صفيحة سمن زنة الصفيحة 11 كيلو جراما قام أحد الأشخاص بحجبها عن التداول بالأسواق.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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