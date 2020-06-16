لافروف: الغرب يشن حربا حقيقة ضد روسيا

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم الاثنين إن الغرب يشن "حربا حقيقة" ضد بلاده.

وقال لافروف خلال زيارة لجنوب أفريقيا: "إذا تحدثنا عما يحدث في أوكرانيا، إنها ليست حرب هجينة، إنها حرب حقيقية كان الغرب يعدها ضد روسيا منذ وقت طويل".

وفي بريتوريا، اتهم لافروف الغرب بـ"محاولة تدمير كل ما هو روسي، من اللغة إلى الثقافة"، وفقا لوكالة الأنباء الروسية الرسمية "تاس".

والتقى وزير الخارجية الروسي خلال الزيارة مع نظيرته الجنوب أفريقية ناليدي باندور.

وقد اتخذت جنوب أفريقيا، وهي عضو في تجمع بريكس للاقتصادات الناشئة بجانب روسيا والصين والهند والبرازيل، موقفا حياديا من الحرب في أوكرانيا.

ويبحث لافروف خلال زيارته لجنوب أفريقيا الاستعدادات للقمة الثانية والمنتدى الاقتصادي الروسي الأفريقي في الفترة من 26 إلى 29 تموز/يوليو القادم في مدينة سان بطرسبورج الروسية.