قال الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار الدكتور مصطفى وزيري، إنه تم الانتهاء من كافة أعمال إنشاء المتحف المصري الكبير ويتبقى فقط نقل الآثار، مشيرا إلى أنه سيتم افتتاحه خلال هذا العام.

وأضاف وزيري - في مداخلة هاتفية على قناة الحدث اليوم - أنه تم اكتشاف مدينة سكنية كاملة من العصر الروماني، وذلك أثناء أعمال الحفائر الأثرية بمنطقة بيت يسمى أندراوس المتاخم لمعبد الأقصر بالبر الشرقي للمدينة.

وأكد أنه فى الموسم الماضى تم اكتشاف قطع أثرية فى هذا البيت، و من شهر 9 يتم البحث فى هذا المكان وتم اكتشاف قطع أثرية جديدة.