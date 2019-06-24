الشباب والرياضة تعلن أسماء الدول المشاركة بالملتقى الثالث للفتاة العربية

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن انطلاق الملتقى الثالث للفتاة العربية، خلال الفترة من ٢٥ يناير الجاري حتى الأول فبراير المقبل، وذلك بالتعاون مع جامعة الدول العربية ومنظمة المرأة العربية، كأولى فعاليات عام الشباب العربي مصر ٢٠٢٣ ،تحت شعار" مشاركة - تنمية - استقرار"، تنفيذا لتوصيات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق عام الشباب العربي ٢٠٢٣.

وذكرت وزارة الشباب والرياضة - في بيان اليوم - أن الملتقى ستشارك فيه فتيات من ( الأردن - الإمارات - البحرين - الجزائر - السودان - الصومال - العراق - الكويت - اليمن - تونس - سلطنة عمان - سوريا - فلسطين - قطر - لبنان - ليبيا - موريتانيا )، بالإضافة إلى مصر "الدولة المستضيفة".



