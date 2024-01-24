 أوكرانيا: المحادثات لا تزال جارية مع برلين بشأن صواريخ تاوروس - بوابة الشروق
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أوكرانيا: المحادثات لا تزال جارية مع برلين بشأن صواريخ تاوروس

كييف (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 24 يناير 2024 - 1:12 م | آخر تحديث: الأربعاء 24 يناير 2024 - 1:12 م

قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا إنه مازال يجري مناقشات مع الحكومة الألمانية بشأن الحصول على صواريخ تاوروس ألمانية الصنع.

وأشار كوليبا مجددا إلى أن أوكرانيا تسعى للحصول على الصواريخ المتقدمة من ألمانيا لاستهداف البنية التحتية العسكرية الروسية على الأراضي الأوكرانية، وليس لضرب أهداف داخل روسيا.

وشدد كوليبا في مقابلة مع المنافذ الإعلامية بيلد، وفيلت دوت تي في، وبوليتيكو، "لا نريد صواريخ تاوروس لمهاجمة موسكو".

ويرفض المستشار الألماني أولاف شولتس حتى الآن، تسليم صواريخ تاوروس لأوكرانيا، ويبدو أن ذلك بدافع الخوف من أن إطلاق الصواريخ الألمانية على الأراضي الروسية يمكن أن يؤدي إلى مزيد من التصعيد في الصراع.

وسعى كوليبا خلال المقابلة إلى تبديد هذه المخاوف .


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