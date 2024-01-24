أعلنت محكمة العدل الدولية، أنها ستصدر قرارها بشأن طلب جنوب أفريقيا اتخاذ إجراءات عاجلة ضد إسرائيل بعد غد الجمعة، وذلك في الاتهام الموجة لها بارتكاب إبادة جماعية في غزة .



وجاء في بيان للهيئة الدولية نشرته، اليوم الأربعاء، عبر موقعها الإلكتروني "ستعقد جلسة عامة لبحث جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة المقدمة من جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، الساعة الواحدة ظهرا في قصر السلام في لاهاي (الثانية ظهرا بتوقيت القاهرة)".



ومن المقرر أن تقرأ رئيسة المحكمة جوان دونجو القرار المتخذ، وفقا للبيان.



وكانت جنوب إفريقيا طلبت في وقت سابق من هذا الشهر، من محكمة العدل الدولية أن تصدر أمرا بوقف عاجل للحملة العسكرية الإسرائيلية المدمرة في القطاع الفلسطيني متهمة إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية، وهو ما رفضته الأخيرة التي شددت على حقها في الدفاع عن نفسها، فيما شدد رئيس الوزراء بينامين نتنياهو على أن لا أحد يمكنه وقف الحرب في غزة.



وقدمت جنوب أفريقيا ملفاً قانونياً يتألف من 84 صفحة، يقول إن أفعال إسرائيل "تحمل طابع الإبادة لأنها تهدف إلى الدمار بجزء كبير" من الفلسطينيين في غزة.



وبحسب الحجج المُقدّمة في الملف، فإن أعمال الإبادة المذكورة تشمل قتل الفلسطينيين، والتسبُّب بضرر جسدي ونفسي خطير، وتعمُّد خلق ظروف تهدف إلى "تحقيق تدميرهم الجسدي كمجموعة". كذلك يرد في الملف أن هناك تصريحات علنية لمسئولين إسرائيليين تعّبر عن نية بالإبادة.



وفي الحكم الأولي، لن تتطرق المحكمة الدولية للمسألة الرئيسية المتعلقة بما إذا كانت إسرائيل ترتكب إبادة جماعية لكنها ستنظر فحسب في إمكانية اتخاذ إجراءات عاجلة محتملة لحين نظر المحكمة في القضية بشكل كامل وهي عملية تستغرق عادة سنوات.



وانضم عدد من الدول إلى جنوب إفريقيا في دعواها ضد إسرائيل بينها ناميبيا وبنجلاديش وتشيلي.