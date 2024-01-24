انطلاق العرض الخاص لفيلم «ليلة العيد» بحضور أبطاله

أقيم مساء اليوم، العرض الخاص لفيلم "ليلة العيد"، داخل إحدى سينمات أكتوبر الكبرى، بحضور أبطاله، ومن المقرر عرضه بدور العرض السينمائي غدا للجمهور العام.

وحرص على حضور الفيلم كلا من الفنانة يسرا، نجلاء بدر، هنادي مهني، أحمد خالد صالح، سيد رجب، تسنيم مطر، المؤلف أحمد عبدلله، المخرج سامح عبد العزيز، والمنتج احمد السبكي، وغيرهم من نجوم الفن والمجتمع .

فيلم «ليلة العيد» تدور أحداثه في يوم واحد، ما بين يوم الوقفة وأول يوم العيد، من خلال معاناة عدة سيدات يعشن على جزيرة ما، وتتعرض السيدات لعدة مشاكل وأزمات بسبب عدم تفهم بعض الرجال لحقوقهن، ومن أبرز القضايا المثارة العنف ضد المرأة، زواج القاصرات، ختان الإناث وغيرها.

ويشارك في فيلم «ليلة العيد» كلا من: الفنانة يسرا، ريهام عبدالغفور، عبير صبرى، سميحة أيوب، سيد رجب، يسرا اللوزى، نجلاء بدر، هنادى مهنى، محمد لطفى، أحمد خالد صالح، نهى صالح، مايان السيد، محمود حافظ، عارفة عبدالرسول، محمد محمود، عفاف مصطفى، وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف أحمد عبداالله وإخراج سامح عبدالعزيز.