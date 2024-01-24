قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن تعقيد الظروف الدولية والإقليمية فرض على مصر تحديات اقتصادية كبيرة.

جاء ذلك في احتفالية وزارة الداخلية بعيد الشرطة الـ72، اليوم الأربعاء بمقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة.

وأضاف أن الدولة لم تكن لتصمد أمام هذه التحديات بما حققته إرادة الشعب التي شيّدت خلال السنوات القليلة الماضية أساسًا متينًا يعين الدولة على عبور التحديات الراهنة.

وتابع: "إن الله أراد لهذا الجيل في مصر أن يحمل البلد على كتفيه وأن يعبر به جبالًا من الصعاب والمخاطر.. وأثق أن هذه المهمة المقدسة التي تقع مسئوليتها علينا جميعها ستبقى شرفًا يذكره التاريخ لكل من تحمل في سبيل هذا الوطن وانتصر له".

وعبر عن ثقته بأن مصر ستظل قوية بصمود وتضحيات أبنائها وسباقهم الزمن لتحقيق أحلامهم وإيمانهم بحقهم وحق بلادهم في مستقبل أفضل، تتحقق فيه المكانة التي تستحق الأمة المصرية.

واستقبل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، الرئيس السيسي فور وصوله، وتم استعراض حرس الشرف، وعزف السلام الجمهوري، وسلام الشهيد، فيما وضع الرئيس السيسي إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة.

ويمثل عيد الشرطة ذكرى غالية في سجل الوطنية المصرية، حيث يوافق معركة الإسماعيلية المجيدة التي تجسدت فيها بطولات رجال الشرطة وقيم التضحية والفداء والاستبسال دفاعا عن تراب الوطن.