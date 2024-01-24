الاتفاق يفوز ببطولة الوحدة الدولية الودية بالإمارات

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توج فريق الاتفاق السعودي بلقب بطولة الوحدة الدولية الودية، عقب فوزه 4 / 2 على مضيفه الوحدة الإماراتي، اليوم الأربعاء، في المباراة النهائية للمسابقة.

وانتهى الوقت الأصلي بين الفريقين بالتعادل 1 / 1، ليحتكما إلى ركلات الترجيح، التي منحت اللقب في النهاية لمصلحة الاتفاق.

وبادر موسى ديمبيلي بالتسجيل لمصلحة الاتفاق في الدقيقة 38 من ركلة جزاء، لكن سرعان ما أحرز عبدالله الكربي هدف التعادل للوحدة.

يذكر أن فريق أم صلال القطري أحرز المركز الثالث في المسابقة، عقب فوزه 2 / صفر على الزمالك في وقت سابق اليوم.

يذكر أن هذه البطولة الودية تأتي في إطار استعدادات الأندية الأربعة لاستئناف بطولة الدوري في بلدانها، المتوقفة حاليا بسبب إقامة بطولتي كأس الأمم الأفريقية والآسيوية