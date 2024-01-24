الجيش الصومالي يكبد حركة الشباب خسائر فادحة بشمال وسط البلاد

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أفاد ضابط صومالي، بأن عناصر مليشيات الخوارج تكبدت خسائر فادحة أثناء محاولتها شن هجوم إرهابي على مدينة عاد بمحافظة مدج شمال وسط الصومال.

ويستخدم الصومال، عبارة "ميليشيا الخوارج " للإشارة إلى حركة الشباب.

ووفق وكالة الأنباء الصومالية "صونا" اليوم الأربعاء، "نجح الجيش الوطني بالتعاون مع المقاومة الشعبية في التصدي للهجوم الإرهابي وتكبيد فلول مليشيات الخوارج خسائر فادحة في الأرواح وإفشال المخطط الإرهابي".

وأشار ضباط الجيش الوطني، في تصريح لوسائل إعلام الدولة، إلى أنهم يتعقبون حاليا العناصر الإرهاربية التي فرت إلى خارج المدينة.

وحسب الوكالة، كان الجيش الوطني والمقاومة الشعبية نجحوا في وقت سابق في استعادة السيطرة على مدينة عاد ومدن أخرى بمحافظة مدغ وتصفيتها من الإرهابيين.

وكان دوي انفجارات وإطلاق نار سمع في قرية عاد، وفقا لتقارير إعلامية محلية نقلا عن سكان محليين، في ظل تقارير غير مؤكدة عن هجوم من قبل حركة الشباب.

وأفاد سكان محليون، بإطلاق نار كثيف وانفجارات، ورصد السكان دخول عدد كبير من مقاتلي الشباب إلى القرية.