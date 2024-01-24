ثقافة بورسعيد تنظم لقاءات متنوعة للاحتفال بعيد الشرطة

شهدت مواقع فرع ثقافة بورسعيد، مجموعة متنوعة، من اللقاءات ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة للاحتفال بعيد الشرطة المصرية.

ونظمت مكتبة 6 أكتوبر العامة لقاء بعنوان "رجال الشرطة ودورهم في حماية الوطن" بمركز بورسعيد للتدريب المهني، تناول خلاله الخبير الأمني اللواء غريب الشلقاني، أحداث موقعة الإسماعيلية التي بدأت شرارتها في أكتوبر 1951 من خلال تمرد المصريين ضد المستعمر البريطاني بحرق مستودع التموين الخاص ببحرية الإنجليز.

وتحدث الشلقاني عن دور رجال الشرطة خلال الموقعة في يناير 1952 الذين قاتلوا بشرف ورفضوا الاستسلام، مشيرا في ختام حديثه إلى ضرورة تربية النشء على احترامهم جميعا ضباطا وجنودا، والتعريف ببطولاتهم تكريما لهم وتقديرا لشجاعتهم.

وأعدت مكتبة التفوق العلمي لقاء مماثلا لتوضيح دور الشرطة في خدمة المجتمع والمسئولية التي تقع على عاتقهم لحفظ الأمن داخل البلاد والعمل على توفير السلامة الكافية لكل الشعب، هذا إلى جانب محاضرة أقامها بيت ثقافة بورفؤاد قدمها محمد خضير.

كما أقامت مكتبة طفل حديقة الأمل محاضرة بعنوان "عيد الشرطة المصرية ملحمة وطنية خالدة" أوضح خلالها اللواء جمال المناخلي- من مديرية التضامن الإجتماعي، أن ذكرى موقعة الإسماعيلية تعد بمثابة ملحمة شعبية اتحد بها رجال الشرطة البواسل مع الشعب لمواجهة الاحتلال، ويجب الاعتزاز بها والتعريف بأحداثها عبر العصور للتأكيد على شجاعة وبسالة قوة الشرطة المصرية.

جاء ذلك ضمن الفعاليات المقامة بإشراف إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة د.أمل عبد الله، وفرع ثقافة بورسعيد برئاسة د. جيهان المالكي.

هذا وأعد بيت ثقافة أم خلف حلقة نقاشية دار خلالها الحديث حول الأنشطة الفدائية للمصريين ضد الإنجليز والاشتباكات التي وقعت بعد رفض رجال الشرطة المصرية إخلاء مبنى المحافظة يوم 25 يناير الذي أصبح فيما بعد عيدا للشرطة.