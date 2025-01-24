عمرو أديب: حد الكفاف للمواطن الذي يعول أسرة يتراوح بين 10 و15 ألف جنيه

قال الإعلامي عمرو أديب، إنه آن الأوان أن يتوقف صرف الدولة، وأن تخرج من الاقتصاد وأن تبيع كل ممتلكاتها وأن تنفق على المواطن.

وأضاف خلال برنامجه «الحكاية» عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الجمعة، أن القطاع الخاص الذي يمثل 60% من العمالة لم يدفع الحد الأدنى للاجور حتى الآن، مؤكدا أنه يوجد هناك من يتقاضى 3000 جنيه ولا أحد يريد الضغط على أصحاب هذه المؤسسات.

وأشار إلى أن حد الكفاف للمواطن الذي يعول أسرة يتراوح بين 10 و15 ألف جنيه، لافتًا إلى أنه يجب أن تكون هذه السياسات هي التي يتبعها المسئولون في الدولة.

وشدد على ضرورة أن يشعر المواطن أن الدولة تقف بجانبه، مؤكدا أن الشعب يفكر ويهتم بالدخل وليس بالعقل، فعلى الرغم من عظمة المشروعات التي يتم تنفيذها لكن الشغل الشاغل للمواطن هو المال.

وأكد أن الدولة مؤهلة للإصلاح الاقتصادي بشكل كبير بفعل المشروعات التي تم تنفيذها في الفترات الماضية، لكن يتوجب تركيز الأنظار في الفترة الحالية على المواطن لا سيما الذي يعاني بشدة.

ونوه بأن الدولة عليها أن توقف الإنفاق على المشروعات لعامين أو ثلاثة أعوام، وأن تركز على تقوية القدرة المالية للمواطن.

ولفت إلى أن الدولة اتبعت طريقة معينة في الاقتصاد على مدار الفترات الماضية، معتبرًا أنه آن الأوان لتغيير المسار بما يتضمن زيادة الإنفاق على المواطنين وعدم مطالبتهم بالتقشف.