بسبب موقفه من المرأة: الجمهورية ليزا موركوفسكى تعارض تولى هيجسيث قيادة البنتاجون

قالت ليزا موركوفسكي، عضوة مجلس الشيوخ، أنها لن تدعم تولي بيت هيجسيث وزارة الدفاع الأمريكية، لتكون بذلك أول جمهورية تعارض أحد اختيارات الرئيس دونالد ترامب الخاصة بأعضاء الإدارة الجديدة، قبل إجراء تصويت تجريبي حاسم.

وقالت موركوفسكي ، النائبة عن ولاية ألاسكا ، في بيان مطول إن ما تردد عن إفراطه في شرب الكحول والإجراءات العدوانية تجاه النساء ، والتي نفاها هيجسيث ، تظهر أن سلوكياته "تتناقض بشكل صارخ" مع ما هو متوقع من الجيش الأمريكي.

كما أشارت إلى تصريحاته السابقة بأن النساء لا ينبغي أن يشغلن أدوارا قتالية عسكرية.

وكتبت موركوفسكي على وسائل التواصل الاجتماعي: "ما زلت قلقة بشأن الرسالة التي يرسلها تأكيد السيد هيجسيث إلى النساء اللائي يعملن حاليا ومن تطمحن إلى الانضمام للعمل".

وقالت موركوفسكي إن السلوك الذي اعترف به هيجسيث ، "ومن بين ذلك الخيانة الزوجية في مناسبات متعددة" ، يظهر افتقارا إلى القدرة على الحكم على الأمور.

وأضافت:"هذه السلوكيات تتناقض بشكل صارخ مع القيم والانضباط المتوقع من أفراد الجيش".

وقالت: "قبل كل شيء ، أعتقد أن الشخصية هي السمة المميزة المطلوب أن يتمتع بها وزير الدفاع ، ويجب إعطاء الأولوية لها دون تنازلات".