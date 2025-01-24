زد: العش صفقة مفيدة للأهلي «يحل أزمة كبيرة في مصر»

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أشاد أحمد عبد الله المدير التنفيذي لنادي زد بلاعب الفريق مصطفى العش الذي انتقل إلى صفوف الأهلي على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر.

صرح عبد الله عبر قناة الأهلي بعد الإعلان عن الصفقة "أتمنى أن يكون مصطفى العش صفقة جيدة للأهلي وأن يحالفه التوفيق، فهو لاعب يتسم بالثقة في نفسه ويجيد اللعب في أكثر من مركز".

وأشار "الأهلي كان مرنا معنا في التعاقد مع لاعبيه وقمنا باستعارة 5 لاعبين وتحولوا إلى شراء نهائي الأهلي كان له دور كبير في تكوين نادي زد، وكان الأكثر تعاونا معنا".

وأوضح المدير التنفيذي لنادي زد "العش لديه ميزة تشكل أزمة كبيرة في مصر، فهو مدافع يجيد اللعب بقدمه اليسرى، ما يسهل مهمة المدرب في الاعتماد عليه كمدافع أو ظهير أيسر".

وأتم عبد الله تصريحاته "الأهلي لم يتفاوض معنا حول لاعبين آخرين في الفترة الماضية"، وذلك ردا حول إمكانية انتقال محمد إسماعيل إلى صفوف القلعة الحمراء