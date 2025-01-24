الصفقات الجديدة تزين قائمة يوفنتوس لموقعة نابولي

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أعلن تياجو موتا مدرب يوفنتوس، قائمة فريقه التي تستعد لمواجهة نابولي، غدًا السبت، في قمة الجولة 22 من الدوري الإيطالي.

شهدت قائمة البيانكونيري الظهور الأول للفرنسي راندال كولو مواني، المهاجم المنضم حديثا خلال الميركاتو الشتوي إلى السيدة العجوز قادما من باريس سان جيرمان.

كما تواجد المدافع البرتغالي ألبرتو كوستا، والقادم من فيتوريا جيماريش خلال الميركاتو الشتوي.

وفيما يلي قائمة البيانكونيري:

حراسة المرمى: بيرين، بنسوليو، دي جريجوريو

الدفاع: ألبيرتو، جاتي، كالولو، كامبياسو، سافونا، روهي

الوسط: لوكاتيلي، كوبمينرز، ماكيني، تورام، فاجيولي، دوجلاس لويز

الهجوم: كونسيساو، فلاهوفيتش، يلدز، جونزاليس، أدزيتش، كولو مواني، وياه، مبانجولا

ويسعى نابولي إلى تعزيز صدارته للدوري الإيطالي، والتي يتربع عليها برصيد 50 نقطة، لكنه يعلم أن مواجهة يوفنتوس، المتخبط محليا، والذي يحتل المركز الخامس برصيد 37 نقطة، لن تكون آمنة في ظل ترقب باقي المنافسين نتائج الفريق.