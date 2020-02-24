تشارك سفارة دولة فلسطين بجمهورية مصر العربية، في افتتاح مهرجان ساقية الصاوي السابع عشر للخدمات الثقافية، بمشاركة فرقة "إيلياء" للتراث والفنون الشعبية الفلسطينية، من خلال مجموعة من العروض الفنية.

وستقدم فرقة "إيلياء" للتراث والفنون الشعبية الفلسطينية، مجموعة من العروض الفلكلورية والتراثية الفلسطينية، بجانب الركن الفلسطيني بتاريخه ومأكولاته وتراثه، وذلك الساعة 6 مساء يوم الأربعاء الموافق 26 فبراير الجاري في قاعة النهر بساقية الصاوي في الزمالك.

وتحتوي عروض الفرقة على أهم الأعمال التراثية والدبكات الشعبية الأصيلة مثل "الدلعونا" و"ظريف الطول" و"الطيارة"، بجانب الأغاني الفلسطينية الحديثة، بالإضافة إلى ما ستقدمه الفرقة في افتتاح المهرجان من أعمال درامية تجسد الوضع الداخلي في فلسطين، ويعتبر أول عرض للفرقة بمشاركة مختلفة عن سابقها من حيث مضمون العمل.

يذكر أن فرقة إيلياء تأسست في 14 أكتوبر لعام 2017، وذلك عن طريق ورش عمل لمختلف الفنون الفلسطينية كالغناء والفنون التشكيلية والدبكة الشعبية في المركز الثقافي والإعلامي لسفارة دولة فلسطين بالقاهرة، وشارك في هذه الورش أبناء الجالية الفلسطينية في مصر، بجانب الطلاب الوافدين في مختلف الكليات بالقاهرة.

وظهرت بوادر هذه المجموعة في صورة فرقة فنون شعبية تدافع عن هويتها ومقدساتها التراثية الأصيلة في شكل لوحات استعراضية ورقصات للدبكة الشعبية.