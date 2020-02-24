وزير الطاقة اللبناني: وصول سفينة حفر إلى البئر الاستكشافية النفطية الأولى غدا الثلاثاء

أعلن وزير الطاقة والمياه اللبناني ريمون غجر، أن سفينة حفر ستصل غداً الثلاثاء إلى البئر الاستكشافية الأولى في الرقعة رقم 4 من المياه الإقليمية اللبنانية.

وقال الوزير ريمون في بيان أصدره اليوم الاثنين: "تصل غدا الثلاثاء إلى نقطة الحفر في المياه البحرية اللبنانية سفينة الحفر (تانجستن أكسبلورر Tungsten Explorer) التي ستقوم بحفر البئر الاستكشافية الأولى في الرقعة رقم 4".

وأضاف أنه "خلال أيام من تمركزها على بعد 21 كيلومترا تقريبا من الشاطئ، سوف تبدأ السفينة بأنشطة الحفر التي ستستمر حوالي ستين يوما".

وذكر أن " البواخر اللوجستية الثلاث الراسية في مرفأ بيروت سوف تؤمن الخدمات اللوجستية لسفينة الحفر من قاعدة الخدمات التي أنشئت في المرفأ، في حين ستتولى مروحيتان عموديتان نقل العمال إلى السفينة من مطار رفيق الحريري الدولي".

يذكر أن أول بئر استكشافي في البلوك رقم 4 يقع على عمق 1500 متر تقريباً من سطح البحر، وسيبلغ عمق البئر 4200 متر، ويتطلب استكمال الحفر فترة تمتد من 55 إلى 60 يوماً، إضافة إلى فترة شهرين لتحليل نتائج الحفر.

وكان مجلس الوزراء اللبناني وافق على منح تراخيص لاستكشاف النفط والغاز لثلاث شركات هي "نوفاتيك" الروسية و"إيني" الإيطالية و"توتال" الفرنسية، في ديسمبر من عام 2017، كما تم توقيع عقد العام الماضي 2019 مع شركة "روسنفت" الروسية يمتد 20 عامًا، لتطوير منشآت تخزين النفط في ميناء طرابلس شمالي لبنان.

وأعلنت وزيرة الطاقة والمياه في الحكومة السابقة ندى بستاني، في ديسمبر الماضي عن إصدار وتسليم أول ترخيص لتجمع شركات "توتال" - "إيني" - "نوفاتيك" للتنقيب عن النفط والغاز في بلوك 4.