30 جريحا في حادث دهس بألمانيا

أصيب حوالى ثلاثين شخصا بينهم أطفال، اليوم، حين صدمت سيارة سيارة حشدا مشاركا في كرنفال في وسط ألمانيا، على ما أعلنت الشرطة التي تتجه بحسب المؤشرات إلى اعتبار الهجوم عملا "متعمدا" بدون دافع سياسي.

وأفادت النيابة العامة في فرانكفورت أن بعض الضحايا إصاباتهم بالغة نقلوا إلى مستشفيات قريبة من بلدة فولكمارسن التي حصلت فيها الوقائع في مقاطعة هيسي.

وأفادت وكالة الأنباء الألمانية نقلا عن قائد شرطة فرانكفورت عن إصابة سبعة أشخاص بجروح بالغة.

وقالت النيابة العامة أنه تم "توقيف" سائق السيارة الذي أصيب ايضا بجروح، وهو ألماني عمره 29 عاما، لكنه لم يكن في وضع يسمح باستجوابه بسبب جروحه وتلقيه عناية طبية.

وأعلن القضاء فتح تحقيق في "محاولة قتل".

ولم تضع النيابة العامة الفدرالية لمكافحة الإرهاب يدها على الملف، ما يشير إلى أن السلطات ترجح في الوقت الحاضر عملا متعمدا من غير أن يكون اعتداء.

وذكرت صحيفة "دير شبيجل" الألمانية أن السائق كان "في حال سكر شديد" عند حصول الوقائع.

وفور وقوع الحادث، أعلنت الشرطة عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر" إلغاء كل مسيرات الكرنفال في مقاطعة هيسي "من باب الحيطة"، على أن تتواصل في مقاطعة رينانيا شمال وستفاليا المجاورة.