لاعب فرانكفورت يعارض إيقاف اللعب ردا على التعديات العنصرية

أعرب داني دا كوستا، لاعب نادي اينتراخت فرانكفورت الألماني، عن اعتقاده بأن إيقاف اللعب ليس إجراء مناسبا للرد على التعديات العنصرية.

وفي لقاء مع صحيفة "فرانكفورتر روندشاو" الألمانية الصادرة اليوم الاثنين، قال اللاعب الأنجولي الألماني صاحب البشرة السمراء:" لا أرى معاقبة 50 ألف متفرج لمجرد أن مجموعة منهم لنقل عشرة أشخاص أساءوا التصرف".

وأضاف دا كوستا (29 عاما):" وأقول بأمانة إن من يصدر أصوات القردة لأن بعض اللاعبين أصحاب البشرة السمراء يركضون، لا يهتم بشكل كبير بما يحدث في الملعب، والأمر لا يعنيه".

يشار إلى أن اللاعب المولود في مدينة نويس الألمانية كان ضحية لتعديات عنصرية في عام 2013 خلال مباراة في دوري الدرجة الثانية بين فريق 1860 ميون وانجولشتات.

وتابع دا كوستا:" بطبيعة الحال هناك أحداث (من هذا النوع)، لكن هؤلاء البلهاء موجودون في كل مكان للأسف، والمهم هو ألا يتم تجاهل هذه الحوادث، وعلى الأرجح ستقف الأغلبية وتقول: هذا لا يصح".

وأوضح دا كوستا أنه يعايش العنصرية في حياته اليومية أيضا " ولا يحدث الأمر بشكل توجيه إهانة صريحة لي في الشارع أو صدور صوت القردة، لكن هناك أشياء صغيرة مؤلمة وقاسية بشكل كبير".

وفي هذا السياق، قال دا كوستا إن من أمثلة هذه الأشياء كان ما يمر به منذ فترة ليست طويلة عندما كان من يراه قادما يختبئ ولا يواصل سيره حتى يتخطاه دا كوستا " وكنت أحتاج إلى وقت طويل حتى أجتاز هذه المشكلة"، واختتم كلامه قائلا:" بالطبع أنا أسود البشرة لكنني لست لهذا السبب حيوانا بريا سأهجم على الناس".