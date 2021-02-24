العراق يضع خطة لتأمين زيارة بابا الفاتيكان

أعلنت العمليات المشتركة في العراق، اليوم الأربعاء، عن وضع خطة لتأمين زيارة بابا الفاتيكان فرنسيس إلى العراق في الخامس من الشهر المقبل.

و نقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن الناطق باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي قوله إن "قيادة العمليات المشتركة بالتعاون مع مكتب القائد العام، باشرت بوضع خطة لزيارة بابا الفاتيكان"، مبيناً أن "الخطة تتضمن جدول الزيارات والتنقل والإعلام".

وأوضح أن "زيارة بابا الفاتيكان مهمة للعراقيين ودليل على نشر المحبة والسلام والانتصار على الإرهاب وستنقل صورة مهمة إلى العالم الخارجي"، مشيرا إلى أن "القيادات المسلحة والعمليات المشتركة باشرت بعمليات استباقية وستقوم بعمليات أخرى قبل واثناء الزيارة"، مشددا على أنها ستكون زيارة موفقة.

ومن المنتظر أن يبدأ بابا الفاتيكان في الخامس من الشهر المقبل زيارة للعراق تستمر أربعة أيام تشمل محافظات بغداد والنجف والناصرية ونينوى وإقليم كردستان.

وأجرى وفد من الفاتيكان خلال الأيام الماضية زيارات ميدانية لمحافظتي النجف وذي قار تمهيدا لزيارة البابا ووضع برنامج متكامل لزيارة المدينتين فيما سيقام قداس كبير في بغداد ونينوى وإقليم كردستان خلال زيارته التاريخية المرتقبة.