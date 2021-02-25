وكيل دستورية النواب: مشروع قانون الأحوال الشخصية لم يصل اللجنة حتى الآن

قال ياسر منير، وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن مشروع قانون الأحوال الشخصية لم يصل اللجنة حتى الآن، لافتًا إلى إحالته للجنة يوم الأحد المقبل، إذا وصل للبرلمان بالفعل.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الأربعاء، أن أعضاء اللجنة لاحظوا تداولًا كبيرًا للقانون على مواقع التواصل الاجتماعي، مطمئنًا المواطنين بإجراء حوار مجتمعي، حال وصوله للجنة.

ولفت إلى عقد جلسات استماع من الأطراف كافة؛ الأزواج والزوجات والأطفال، نظرًا لخصوصية القانون، وارتباطه بحياة الأسر المصرية بشكل كبير، قائلًا إن تداوله على مواقع التواصل يؤكد أهميته للأسر المصرية.

وأشار وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إلى أن اتخاذ موقف معين بشأن مشروع القانون يحتاج وقتًا، مختتمًا: «نتحاور مع كل الجهات المعنية والمتعلق العمل بها في القانون للخروج بأمر جيد للأسر».

وتلقت الأمانة العامة لمجلس النواب، مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من الحكومة، والمكون من 194 مادة بخلاف 8 مواد للإصدار، لتنظيم أحكام الزواج وانتهائه فضلًا عن تنظيم فترة الخطبة والتي يتطرق لها القانون لأول مرة، في 5 مواد من الباب الأول الخاص بأمور الزواج، وينقسم القانون إلى 7 أبواب، تشمل الخطبة وعقد الزواج، وآثار الزواج وأحكامه، وانتهاء عقد الزواج والطلاق، والتطليق والفسخ والتفريق، والخلع، والمفقود، والنسب، والنفقة، والحصانة، وصندوق دعم ورعاية الأسرة المصرية، ومن المتوقع أن يبدأ مجلس النواب الأسبوع المقبل، مناقشة المشروع.